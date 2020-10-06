RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1900190119021903

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:09

  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Как в том спирту обнаружить кровь :?:
К дню рождения пуйла ожидаемо всё :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4629
З нами з: 03.12.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:12

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
..

так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?

Там отдельный фонд, который должен был расходоваться исключительно на Ковид.
Сейчас собираются поднять ЗП медперсонала тоже не из Ковидного фонда. Ну как поднять? Скорее вернуть назад персоналу клиник зарплаты 2019-го года
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9976
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.
striped
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.
Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.
Иногда приходится брать анализ из кисти.
Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.

В клинике, а я думаю, что Порошенко не лечится на дому, если проблема с периферией, могут взять кровь из центральной вены(обычно подключичной) через венозный катетер(сечение до 2 мм). Для этого нужен всего лишь более-менее опытный реанимационный персонал. Стандартная процедура.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9976
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:27

  striped написав:Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5317 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1900190119021903
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Grey001, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7243 1658321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 19:23
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90063)
07.10.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.