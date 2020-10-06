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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1900190119021903 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Сер 07 жов, 2020 15:09 antey1969 написав: Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.

Источник: Марина Порошенко

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/

Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.Источник: Марина ПорошенкоЕсли верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Как в том спирту обнаружить кровь

К дню рождения пуйла ожидаемо всё Как в том спирту обнаружить кровьК дню рождения пуйла ожидаемо всё Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4629 З нами з: 03.12.14 Подякував: 651 раз. Подякували: 794 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:12 sequence написав: antey1969 написав: ..

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.

.. ..Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом...

так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами? так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?

Там отдельный фонд, который должен был расходоваться исключительно на Ковид.

Сейчас собираются поднять ЗП медперсонала тоже не из Ковидного фонда. Ну как поднять? Скорее вернуть назад персоналу клиник зарплаты 2019-го года Там отдельный фонд, который должен был расходоваться исключительно на Ковид.Сейчас собираются поднять ЗП медперсонала тоже не из Ковидного фонда. Ну как поднять? Скорее вернуть назад персоналу клиник зарплаты 2019-го года antey1969 1

Повідомлень: 9976 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар. striped Повідомлень: 1206 З нами з: 10.12.08 Подякував: 1683 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18 Starikan написав: antey1969 написав: Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.

Источник: Марина Порошенко

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/

Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.Источник: Марина ПорошенкоЕсли верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.

Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.

Иногда приходится брать анализ из кисти.

Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела. Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.Иногда приходится брать анализ из кисти.Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.

В клинике, а я думаю, что Порошенко не лечится на дому, если проблема с периферией, могут взять кровь из центральной вены(обычно подключичной) через венозный катетер(сечение до 2 мм). Для этого нужен всего лишь более-менее опытный реанимационный персонал. Стандартная процедура. В клинике, а я думаю, что Порошенко не лечится на дому, если проблема с периферией, могут взять кровь из центральной вены(обычно подключичной) через венозный катетер(сечение до 2 мм). Для этого нужен всего лишь более-менее опытный реанимационный персонал. Стандартная процедура. antey1969 1

Повідомлень: 9976 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 15:27 striped написав: Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар. Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " yama Повідомлень: 2772 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5317 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1900190119021903 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7243 1658321

ЛОБ Вів 06 жов, 2020 19:23