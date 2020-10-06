antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
Как в том спирту обнаружить кровь К дню рождения пуйла ожидаемо всё
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
antey1969 написав:.. Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом. ..
так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?
Там отдельный фонд, который должен был расходоваться исключительно на Ковид. Сейчас собираются поднять ЗП медперсонала тоже не из Ковидного фонда. Ну как поднять? Скорее вернуть назад персоналу клиник зарплаты 2019-го года
antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены. Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом. Иногда приходится брать анализ из кисти. Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.
В клинике, а я думаю, что Порошенко не лечится на дому, если проблема с периферией, могут взять кровь из центральной вены(обычно подключичной) через венозный катетер(сечение до 2 мм). Для этого нужен всего лишь более-менее опытный реанимационный персонал. Стандартная процедура.
striped написав:Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.