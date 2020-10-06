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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1901190219031904>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:12

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
..

так ходили слухи, что все "ковидное" бабло растащили все кому не лень, начиная от дорожников, заканчивая ментами?

Там отдельный фонд, который должен был расходоваться исключительно на Ковид.
Сейчас собираются поднять ЗП медперсонала тоже не из Ковидного фонда. Ну как поднять? Скорее вернуть назад персоналу клиник зарплаты 2019-го года
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Не знаю, как там у Порошенко, но у меня это вечная проблема, с тех пор, как я начал сдавать все анализы из вены.
Несмотря на постоянный прием аспирина-кардио и питье воды перед анализом.
Иногда приходится брать анализ из кисти.
Очень высокие гемоглобин и число эритроцитов, в районе верхнего предела.

В клинике, а я думаю, что Порошенко не лечится на дому, если проблема с периферией, могут взять кровь из центральной вены(обычно подключичной) через венозный катетер(сечение до 2 мм). Для этого нужен всего лишь более-менее опытный реанимационный персонал. Стандартная процедура.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:27

  striped написав:Посмотрел как обстоят дела со страховкой от Ковида - а дела обстоят со страховкой так же как и с больницами - и мало кто страхует и еще меньше, кто выплачивает не по смерти а на лечение и стационар.

https://portmone.promo/ru/insurance-covid19-finance
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46

  Вкладчик1234 написав:
  Мизантрóп написав:Через несколько лет возможна эпидемия кишечного вируса.Все ходя в памперсах с ностальгией вспомнят,что в масках было удобнее

Пути передачи я даже не спрашиваю :)

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:47

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Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 жов, 2020 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:50

  vano80 написав:
  freeze написав:Кстати, листал новости, в России уже привились больше 20 процентов населения. Но там упростили эту тему до предела, вплоть до пунктов вакцинации в метро, бежишь с работы, глаза остановились на пункте в метро, оплатил, сделал прививку, пять минут времени на всё и побежал дальше по делам. Чего бы у нас так не сделать, не понимаю.


А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.

Это фейк - пока прививают только некоторых врачей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:51

Петербург в сентябре 2020:
+1100 избыточных смертей в сравнении с сентябрями прошлых годов.
Это +25%.

Пугаются по прежнему.
Или там новые версии ??? А,Муха там что-то лепетал про то,что никого с другими болезнями не лечат же..да-да, верняк.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Волгарь написав:
  vano80 написав:
А можно ссылочку на эти новости. Особенно про массовую вакцинацию на бегу.

Это фейк - пока прививают только некоторых врачей.


От гриппа ? Читаете только заглавные буквы в абзаце ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:36

В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm
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