Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
У нас нет никакого карантина, так что это не про нас. По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.