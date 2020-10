Додано: Сер 07 жов, 2020 19:17

Бывалый написав: В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.



молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко! молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко!

