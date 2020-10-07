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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19021903190419051906>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:45

  Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm

Помаленьку готовят локдаун после выборов :) учитывая загруженность и подготовленность больниц кислородом и персоналом, то 3 недели отдыха в каждые 3 месяца до вакцинации может и маст хэв :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:40

  freeze написав:Украина побила очередной рекорд + 4753 новых коронавирусника за сутки

С такими темпами, завтра-послезавтра получим 5000+
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:17

  Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm


молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:38

  adeges написав:
  Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm


молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко!

Тисячі вчених та медичних експертів долучились до глобального руху, учасників якого серйозно непокоїть політика запровадження карантинних обмежень через Covid-19.

Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5444 ... 5Bisapi%5D
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  adeges написав:
  Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm


молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко!

Тисячі вчених та медичних експертів долучились до глобального руху, учасників якого серйозно непокоїть політика запровадження карантинних обмежень через Covid-19.

Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5444 ... 5Bisapi%5D


У нас нет никакого карантина, так что это не про нас.
По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:47

  Мизантрóп написав:
  adeges написав:
  Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... kument.htm


молодцы. радикальное решение! просто взяли и рубанули жостко!

Тисячі вчених та медичних експертів долучились до глобального руху, учасників якого серйозно непокоїть політика запровадження карантинних обмежень через Covid-19.

Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5444 ... 5Bisapi%5D

Хтось каже, що тре сидіти дома бо "нехай щастить".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

И, чтобы представлять масштаб и резервы:
"Офіційний портал Києва
Київська міська рада"
https://kyivcity.gov.ua/likarni_ta_medy ... _Covid-19/
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:06

  _Mykola_ написав:И, чтобы представлять масштаб и резервы:
"Офіційний портал Києва
Київська міська рада"
https://kyivcity.gov.ua/likarni_ta_medy ... _Covid-19/

Даю уточняющую инфу.
Более 90% коек в ковидных палатах интенсивной терапии заполнены, еще буквально две недели назад было полегче.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:21

  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки... :mrgreen:

до недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:28

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки... :mrgreen:

да недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых... ;)

Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают.
Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.
antey1969
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