Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
У нас нет никакого карантина, так что это не про нас. По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.
Бывалый написав:В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.
antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки...
до недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки...
да недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых...
Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают. Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.