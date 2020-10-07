antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки...
да недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых...
Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают. Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.
вы уж как-то определитесь с тем трёрдая она или густая?...
кстати алкогольные отравления тоже вызывают сгущение крови...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
Пить надо меньше. Советую ему аспиринчика и крепкого зеленого чаю
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр. Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения. По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. " "В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."
Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть?
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом. Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу". Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.
Как он смеет хвалить Зе?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте