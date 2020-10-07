RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1903190419051906>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:37

  antey1969 написав:Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают.
Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.

Госпидя, тебе везде Порошенки мешает, чтобы они не делали
Это уже клиника твоего мозга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:41

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

раньше когда петя уходил в запой было сложнее придумывать отмазки... :mrgreen:

да недавнего времени кровь из твёрдого состояния переходила в жидкое только у св. Януария (хранится в кафедральном соборе Неаполя), а теперь похоже и петю надо будет причислять к лику святых... ;)

Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают.
Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.

вы уж как-то определитесь с тем трёрдая она или густая?... ;)

кстати алкогольные отравления тоже вызывают сгущение крови... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 06.08.08
Подякував: 260 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:вы уж как-то определитесь с тем трёрдая она или густая?... ;)

кстати алкогольные отравления тоже вызывают сгущение крови... :mrgreen:


Высокий сахар у Петра, в этом случае кровь даже визуально становится тягучей.
То что Петро и при относительном здоровье с инсулиновой помпой ходит, не особый секрет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18605
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4463 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:52

  Тракторист написав:кстати алкогольные отравления тоже вызывают сгущение крови... :mrgreen:

Ну ты точно эксперт по алкогольным отравлениям :)
Ты свой личный опыт пропил основательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коллеги, идет вторая волна. А не купить ли нам по второй маске?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 03.12.14
Подякував: 658 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.

Это понятно.Зимнее онлайн обучение жду по причине неотапливаемости школ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 03.12.14
Подякував: 658 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.

Это понятно.Зимнее онлайн обучение жду по причине неотапливаемости школ


Да, так и будет.
Тяжело учиться, когда пар изо рта.
С точки зрения экономии тощего бюджета надо январь и февраль каникулить, а июнь делать полностью учебным.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18605
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4463 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:13

  _Mykola_ написав:А до чого тут ми з вами?

Колония стремится догнать и перегнать метрополию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12788
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7224 раз.
Подякували: 3375 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15

  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Пить надо меньше.
Советую ему аспиринчика и крепкого зеленого чаю :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12788
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7224 раз.
Подякували: 3375 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:18

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "
"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? :wink:

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу".
Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? :shock:
Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.

Как он смеет хвалить Зе?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12788
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7224 раз.
Подякували: 3375 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1903190419051906>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7244 1658508
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 17:18
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.