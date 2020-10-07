Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

Коллеги, идет вторая волна. А не купить ли нам по второй маске?

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.