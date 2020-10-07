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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24
https://www.joom.com/ru/products/5ec7b37f932f970106360654
Мизантрóп написав:
Коллеги, идет вторая волна. А не купить ли нам по второй маске?
Плюсы, минусы, подводные камни? Критикуем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:31
Вкладчик1234 написав:
минусы
В Макдональдсе будет неудобно клевать картошку-фри.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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