Додано: Сер 07 жов, 2020 22:17

Хотя эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты (больше 4 тысяч новых случаев в сутки, а, по прогнозам министра здравоохранения Максима Степанова, вскоре будет 5 тысяч), бороться с ней уже особо не за что.



Фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растрачен. Еще летом коронавирусные деньги поделили, причем большая часть ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.



В Минфине успокаивают: деньги распределили, но не потратили. Поэтому в случае необходимости их всегда можно будет вернуть с одних программ и перенаправить на другие.



Но, по данным главы Счетной палаты Валерия Пацкана, в коронавирусном фонде еще на начало сентября не хватало средств для реализации трех бюджетных программ — по доплатам полицейским, выплатам по частичной безработице и на детей физлиц-предпринимателей. По части программ деньги вроде и есть, но их активно экономят.

Скажем, 6 млрд гривен на доплаты медикам еще даже не начали тратить, несмотря на то что с начала эпидемии прошло уже полгода. Зато деньги на дороги, которые можно привязать к коронавирусу разве что с большой натяжкой, расходуются по полной.



"Кроме того, усиливаются риски неэффективного использования средств Фонда. Только один пример - закупка респираторов, Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и пр.", — написал Валерий Пацкан на своей странице в Фейсбуке.

верю в евро... по 1,4

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