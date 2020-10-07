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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1903190419051906>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:52

  Тракторист написав:кстати алкогольные отравления тоже вызывают сгущение крови... :mrgreen:

Ну ты точно эксперт по алкогольным отравлениям :)
Ты свой личный опыт пропил основательно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коллеги, идет вторая волна. А не купить ли нам по второй маске?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.

Это понятно.Зимнее онлайн обучение жду по причине неотапливаемости школ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:
  freeze написав:По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.

Это понятно.Зимнее онлайн обучение жду по причине неотапливаемости школ


Да, так и будет.
Тяжело учиться, когда пар изо рта.
С точки зрения экономии тощего бюджета надо январь и февраль каникулить, а июнь делать полностью учебным.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:13

  _Mykola_ написав:А до чого тут ми з вами?

Колония стремится догнать и перегнать метрополию
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15

  antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.
Источник: Марина Порошенко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/
Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии

Пить надо меньше.
Советую ему аспиринчика и крепкого зеленого чаю :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:18

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/
Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр.
Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения.
По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...

По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. "
"В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."

Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть? :wink:

Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом.
Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу".
Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? :shock:
Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.

Как он смеет хвалить Зе?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24

  Мизантрóп написав:Коллеги, идет вторая волна. А не купить ли нам по второй маске?

Зображення

https://www.joom.com/ru/products/5ec7b37f932f970106360654

Плюсы, минусы, подводные камни? Критикуем :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:минусы

В Макдональдсе будет неудобно клевать картошку-фри.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хотя эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты (больше 4 тысяч новых случаев в сутки, а, по прогнозам министра здравоохранения Максима Степанова, вскоре будет 5 тысяч), бороться с ней уже особо не за что.

Фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растрачен. Еще летом коронавирусные деньги поделили, причем большая часть ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.

В Минфине успокаивают: деньги распределили, но не потратили. Поэтому в случае необходимости их всегда можно будет вернуть с одних программ и перенаправить на другие.

Но, по данным главы Счетной палаты Валерия Пацкана, в коронавирусном фонде еще на начало сентября не хватало средств для реализации трех бюджетных программ — по доплатам полицейским, выплатам по частичной безработице и на детей физлиц-предпринимателей. По части программ деньги вроде и есть, но их активно экономят.
Скажем, 6 млрд гривен на доплаты медикам еще даже не начали тратить, несмотря на то что с начала эпидемии прошло уже полгода. Зато деньги на дороги, которые можно привязать к коронавирусу разве что с большой натяжкой, расходуются по полной.

"Кроме того, усиливаются риски неэффективного использования средств Фонда. Только один пример - закупка респираторов, Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и пр.", — написал Валерий Пацкан на своей странице в Фейсбуке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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