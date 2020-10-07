antey1969 написав:Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ. Источник: Марина Порошенко https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/7/7269078/ Если верить УП и Марине Порошенко, кровь экс-президента на текущий момент пребывает в твердом состоянии
Пить надо меньше. Советую ему аспиринчика и крепкого зеленого чаю
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/7/7269014/ Рекомендую ознакомиться. Все рассказано без преувеличений, четко и без купюр. Единственное, о чем парень "забыл" упомянуть, он не свалил из районной, потому что ему нужно еще один из трех лет отработать по месту распределения. По этой же причине он имеет всех ввиду и не боится давать такие интервью. Что ему сделают? Уволят? Гомерический смех...
По ссылке:
"С того времени многое изменилось благодаря медреформе. Есть лекарства, появилось оборудование, иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу, но этого все равно мало. " "В это сложно поверить, но по сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я пришел в больницу интерном, сейчас все не так плохо."
Как он смеет хвалить барыгу и доктора Смерть?
Изменилось за последние пол-года, а не за два. И не благодаря реформе, что предполагала сокращение расходов на здравоохранение, а благодаря ее приостановке и подъему финансирования клиник в связи с Ковидом. Не согласен с уместностью фразы: "иначе Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не проконтрактирует больницу". Пошло финансирование - на него стали вестись закупки. Контрактирование началось уже после этого. Или Вы наивно считаете, что ранее жирующая райбольница тратила бюджетное финансирование на шумные корпоративы с Настей Каменских и на закупку Майбахов для персонала вместо медикаментов, расходников и оборудования? Не верите мне, загуглите репортажи из районных больниц за март-апрель, в них отлично видно тогдашнее состояние медицины в районах. В плане состояния палат там на текущий момент мало, что изменилось, но появилось хоть что-то из инструментария и медикаментов.
Как он смеет хвалить Зе?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Хотя эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты (больше 4 тысяч новых случаев в сутки, а, по прогнозам министра здравоохранения Максима Степанова, вскоре будет 5 тысяч), бороться с ней уже особо не за что.
Фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растрачен. Еще летом коронавирусные деньги поделили, причем большая часть ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.
В Минфине успокаивают: деньги распределили, но не потратили. Поэтому в случае необходимости их всегда можно будет вернуть с одних программ и перенаправить на другие.
Но, по данным главы Счетной палаты Валерия Пацкана, в коронавирусном фонде еще на начало сентября не хватало средств для реализации трех бюджетных программ — по доплатам полицейским, выплатам по частичной безработице и на детей физлиц-предпринимателей. По части программ деньги вроде и есть, но их активно экономят. Скажем, 6 млрд гривен на доплаты медикам еще даже не начали тратить, несмотря на то что с начала эпидемии прошло уже полгода. Зато деньги на дороги, которые можно привязать к коронавирусу разве что с большой натяжкой, расходуются по полной.
"Кроме того, усиливаются риски неэффективного использования средств Фонда. Только один пример - закупка респираторов, Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и пр.", — написал Валерий Пацкан на своей странице в Фейсбуке.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat