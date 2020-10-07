Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:54
Нобелевский комитет передает привет всем ГМО-фобам
Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas
Додано: Сер 07 жов, 2020 23:01
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Востаннє редагувалось Sanna в Сер 07 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 жов, 2020 23:01
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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