RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1904190519061907>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:54

Нобелевский комитет передает привет всем ГМО-фобам :mrgreen:

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas
https://itc.ua/news/nobelevskuyu-premiy ... rispr-cas/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 3190 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:01

COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/
Востаннє редагувалось Sanna в Сер 07 жов, 2020 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Sanna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 17.02.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:01

  vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.


Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 14.03.06
Подякував: 229 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Плюсы, минусы, подводные камни? Критикуем

Ха-ха!
Настало время боянистых шуток.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:44

Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.

Посмотрим, как сказал Галустян - А кто же это сделал ?
Тем более, что три основных многомесячных лидера - Индия, США и Бразилия относительно далеки от своих максимальных значений.

Франция + 18 700 - абсолютный рекорд для Европы, больше, чем в два раза весенних максимумов
Великобритания + 14 100 - второй результат за всё время, в два раза больше их весенних максимумов
Аргентина + 16 500 - максимум для страны за всё время
Чехия + 5300 - рекорд, в пересчёте на плотность населения очень высокий результат
Нидерланды + 5000 - рекорд для страны
Украина + 4753 - максимум за всё время
Непал + 3400 - максимум за всё время
Польша + 3000 - максимум за всё время
Румыния + 3000 - максимум за всё время
Марокко + 2800 - максимум за всё время
Тунис + 2300 - максимум за всё время
Молдова + 1060 - максимум за всё время
Короче, еще много стран с максимумами, не буду все перечислять даже.
То есть, как говорится, совместными усилиями многих и установили антирекорд.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18610
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 7184 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56

  freeze написав:Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.

Посмотрим, как сказал Галустян - А кто же это сделал ?
Тем более, что три основных многомесячных лидера - Индия, США и Бразилия относительно далеки от своих максимальных значений.

Франция + 18 700 - абсолютный рекорд для Европы, больше, чем в два раза весенних максимумов
Великобритания + 14 100 - второй результат за всё время, в два раза больше их весенних максимумов
Аргентина + 16 500 - максимум для страны за всё время
Чехия + 5300 - рекорд, в пересчёте на плотность населения очень высокий результат
Нидерланды + 5000 - рекорд для страны
Украина + 4753 - максимум за всё время
Непал + 3400 - максимум за всё время
Польша + 3000 - максимум за всё время
Румыния + 3000 - максимум за всё время
Марокко + 2800 - максимум за всё время
Тунис + 2300 - максимум за всё время
Молдова + 1060 - максимум за всё время
Короче, еще много стран с максимумами, не буду все перечислять даже.
То есть, как говорится, совместными усилиями многих и установили антирекорд.


уверенно путём испанки
а что будет с наступлением холодов....
19yuriy91
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 15.09.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:04

+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:12

  Hotab написав:+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.


- 93 усопших за сутки, тоже максимум за всё время
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18610
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 7184 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:15

  Hotab написав:+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.

Отгуляли день города в Харькове...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 19.09.10
Подякував: 657 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:27

  BIGor написав:
  Hotab написав:+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.

Отгуляли день города в Харькове...

День города в Харькове был ещё 23 августа. Тогда уж, скорее, выборы с концертом Оли Поляковой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17306
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 4233 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1904190519061907>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1658731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25771)
08.10.2020 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.