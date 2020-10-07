Додано: Чет 08 жов, 2020 08:44

Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.



Посмотрим, как сказал Галустян - А кто же это сделал ?

Тем более, что три основных многомесячных лидера - Индия, США и Бразилия относительно далеки от своих максимальных значений.



Франция + 18 700 - абсолютный рекорд для Европы, больше, чем в два раза весенних максимумов

Великобритания + 14 100 - второй результат за всё время, в два раза больше их весенних максимумов

Аргентина + 16 500 - максимум для страны за всё время

Чехия + 5300 - рекорд, в пересчёте на плотность населения очень высокий результат

Нидерланды + 5000 - рекорд для страны

Украина + 4753 - максимум за всё время

Непал + 3400 - максимум за всё время

Польша + 3000 - максимум за всё время

Румыния + 3000 - максимум за всё время

Марокко + 2800 - максимум за всё время

Тунис + 2300 - максимум за всё время

Молдова + 1060 - максимум за всё время

Короче, еще много стран с максимумами, не буду все перечислять даже.

То есть, как говорится, совместными усилиями многих и установили антирекорд.

Не читаю Будивельника, пустая трата времени