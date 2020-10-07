vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.
Посмотрим, как сказал Галустян - А кто же это сделал ? Тем более, что три основных многомесячных лидера - Индия, США и Бразилия относительно далеки от своих максимальных значений.
Франция + 18 700 - абсолютный рекорд для Европы, больше, чем в два раза весенних максимумов Великобритания + 14 100 - второй результат за всё время, в два раза больше их весенних максимумов Аргентина + 16 500 - максимум для страны за всё время Чехия + 5300 - рекорд, в пересчёте на плотность населения очень высокий результат Нидерланды + 5000 - рекорд для страны Украина + 4753 - максимум за всё время Непал + 3400 - максимум за всё время Польша + 3000 - максимум за всё время Румыния + 3000 - максимум за всё время Марокко + 2800 - максимум за всё время Тунис + 2300 - максимум за всё время Молдова + 1060 - максимум за всё время Короче, еще много стран с максимумами, не буду все перечислять даже. То есть, как говорится, совместными усилиями многих и установили антирекорд.
freeze написав:Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.
Посмотрим, как сказал Галустян - А кто же это сделал ? Тем более, что три основных многомесячных лидера - Индия, США и Бразилия относительно далеки от своих максимальных значений.
Франция + 18 700 - абсолютный рекорд для Европы, больше, чем в два раза весенних максимумов Великобритания + 14 100 - второй результат за всё время, в два раза больше их весенних максимумов Аргентина + 16 500 - максимум для страны за всё время Чехия + 5300 - рекорд, в пересчёте на плотность населения очень высокий результат Нидерланды + 5000 - рекорд для страны Украина + 4753 - максимум за всё время Непал + 3400 - максимум за всё время Польша + 3000 - максимум за всё время Румыния + 3000 - максимум за всё время Марокко + 2800 - максимум за всё время Тунис + 2300 - максимум за всё время Молдова + 1060 - максимум за всё время Короче, еще много стран с максимумами, не буду все перечислять даже. То есть, как говорится, совместными усилиями многих и установили антирекорд.
уверенно путём испанки а что будет с наступлением холодов....