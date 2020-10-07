В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
У нас нет никакого карантина, так что это не про нас. По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.
vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
Да вы шо? Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн. С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.
yama написав:все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ? покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету
Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.
Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже. Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня. Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
freeze Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами. Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу? Или под лопатку?
inspired1111 написав:freeze Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами. Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу? Или под лопатку?
Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.
Из инструкции: "Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно. Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией. Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."