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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1904190519061907

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:37

  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки :evil: :evil: :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19

  freeze написав:
Мизантрóп написав:Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5444 ... 5Bisapi%5D


У нас нет никакого карантина, так что это не про нас.
По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.


У Вас це де?
Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody

Я на стороні 6000 "вчених та медичних експертів". Але медична мафія сильніша.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:43

  adeges написав:
  vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.


Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.

Да вы шо?
Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.
С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.

Какие 160???
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:52

  freeze написав:
  Vint написав:
  yama написав:все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ?
покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету ;)

Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.


Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.


freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:07

  freeze написав:
  Hotab написав:+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.


- 93 усопших за сутки, тоже максимум за всё время

И это еще далеко не зима.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24

  inspired1111 написав:freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?


Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.

Из инструкции:
"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.
Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.
Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."

Здесь подробно описывается куда.
https://kemgkp20.ru/gripp/kuda-delayut- ... -ukol.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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