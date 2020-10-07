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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1905190619071908>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:37

  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки :evil: :evil: :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19

  freeze написав:
Мизантрóп написав:Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5444 ... 5Bisapi%5D


У нас нет никакого карантина, так что это не про нас.
По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.


У Вас це де?
Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody

Я на стороні 6000 "вчених та медичних експертів". Але медична мафія сильніша.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:43

  adeges написав:
  vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.


Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.

Да вы шо?
Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.
С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.

Какие 160???
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:52

  freeze написав:
  Vint написав:
  yama написав:все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ?
покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету ;)

Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.


Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже.
Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня.
Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.


freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:07

  freeze написав:
  Hotab написав:+5397 в Украине.
- Хорошо то как , Маша
- Я не Маша,я Миша.
- Все равно,Миша, хорошо.


- 93 усопших за сутки, тоже максимум за всё время

И это еще далеко не зима.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24

  inspired1111 написав:freeze
Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами.
Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу?
Или под лопатку?


Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.

Из инструкции:
"Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно.
Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией.
Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."

Здесь подробно описывается куда.
https://kemgkp20.ru/gripp/kuda-delayut- ... -ukol.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:24

  Zebra написав:
  freeze написав:- 93 усопших за сутки, тоже максимум за всё время

И это еще далеко не зима.

зимой кремация дороже (сезонность цены газа) и копать ямы труднее
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:56

  _Mykola_ написав: Да вы шо?
Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.
С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.
Какие 160???

Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн.
И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:50

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают.
Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.

Госпидя, тебе везде Порошенки мешает, чтобы они не делали
Это уже клиника твоего мозга

Мне мешают? Люди, которые пытались уничтожить государственную систему здравоохранения, при этом в спешном порядке скупая частные клиники Киева?
Да ни в жизнь.
Готов говорить о них только хорошее, и не чокаясь. :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:27

Лікарні НАН прийматимуть хворих на COVID-19 з супутніми захв

https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/8/242604/
Подтверждаю. Койкоместа и отдельные палаты реанимации там уже готовятся
antey1969
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