В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки
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У нас нет никакого карантина, так что это не про нас. По секрету эти осенние каникулы перенесли не из за коронавируса, а по причине местных выборов, так как в большинстве школ находятся избирательные участки.
vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
Да вы шо? Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн. С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.
yama написав:все кто боится ковида уже сдедали прививки от гриппа нового сезона ? покажите фото использованных - а иначе смысла дальше что-то писать у вас нету
Так ещё вроде только одну вакцину одобрили пару дней назад.
Как по личным ощущениям, делал все три вакцины, которые сейчас готовятся к продаже. Южнокорейская немного жестковата, единственная вакцина, которая дала температурку + 37,3 по-моему, в течение одного дня. Буду ждать Инфлювак или Ваксигрипп, должны их тоже сертифицировать, эти две вообще без единых побочек заходят, по крайней мере мне и семье.
freeze Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами. Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу? Или под лопатку?
inspired1111 написав:freeze Вы как-то писали, что много лет делаете себе прививку сами. Ее надо делать как обычный укол? Обычным шприцем? В ягодицу? Или под лопатку?
Вакцина уже продаётся в специальном небольшом шприце с небольшой достаточно иголкой.
Из инструкции: "Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно. Категорически запрещается вводить препарат внутривенно. Перед введением вакцина должна нагреться до комнатной температуры. Встряхнуть шприц непосредственно перед инъекцией. Снять защитный колпачок с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень."
_Mykola_ написав: Да вы шо? Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн. С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн. Какие 160???
Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн. И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
antey1969 написав:Вобщем-то с целью улучшения газообмена кровь ковидных больных несколько сгущают. Фактически Марина Порошенко на всю страну сетует, что ее мужа грамотно лечат.
Госпидя, тебе везде Порошенки мешает, чтобы они не делали Это уже клиника твоего мозга
Мне мешают? Люди, которые пытались уничтожить государственную систему здравоохранения, при этом в спешном порядке скупая частные клиники Киева? Да ни в жизнь. Готов говорить о них только хорошее, и не чокаясь.