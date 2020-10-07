Замечу только, что НАН (Национальная Академия Наук) и Академия Меднаук - разные организации.
Честное слово, я бы устроил чистку наподобие 37го года для журналистов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:16
Замечу только, что НАН (Национальная Академия Наук) и Академия Меднаук - разные организации.
Честное слово, я бы устроил чистку наподобие 37го года для журналистов
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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