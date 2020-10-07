antey1969 написав:https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/8/242604/ Подтверждаю. Койкоместа и отдельные палаты реанимации там уже готовятся
Замечу только, что НАН (Национальная Академия Наук) и Академия Меднаук - разные организации. Честное слово, я бы устроил чистку наподобие 37го года для журналистов
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно) !!! посмотрел и ныне там
Востаннє редагувалось yama в Чет 08 жов, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, у 667 из них подтвержден коронавирус. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры. ..... — Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати, — отметила она.
По ее словам, в городской больнице № 18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице № 13 на 7 октября 150 человек. ... По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти.
— Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди, — сказала она.
Окрім 18 COVID-хворих зараз приймають 13, 17, 25 міські лікарні та пологовий будинок №2. З міського бюджету виділили 4,6 мільйони гривень для встановлення додаткових кисневих точок у цих закладах, розповіла заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан.
Ми знайшли ще 6 мільйонів. Ми, на жаль, будемо їх відбирати в нашої дитячої кухні. І ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок.
Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....
vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.
Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.
я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно) !!! посмотрел и ныне там
не может нормальный ффп2 респиратор стоить 20 грн. сорри. если чисто как украшение на морду...
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ Я попрощался с Прозерпиной Люциферовной, моим семейным врачом.
ничесе живут люди с такимим Фамилией и Именем
ЖурналиЗД еще не таких фамилий нарисует, как и душещипательных историй. Понятно, что факты удручающие, но расписано как водевиль какой-то. На самом деле, такие истории имеют сейчас место быть. Без ПЦР больница положить не может, ибо неясно, к ковидным класть или не к ковидным. Ошибешься - родственники могут потребовать крови. Сама по себе больница положить не может, ибо из МОЗ вставят пистон по самое не балуйся и могут в качестве наказания не оплатить. Согласно "реформе", больница выделяет койкоместо исключительно по направлению(переводу) лечащего врача или оформленного по скорой.
st512 написав:Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....
Тю , кто помни песни и крики - мы подходим к пику заболеваний 500 человек день . этот кто-то занимает гос должность в стране и получает зарплату .