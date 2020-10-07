В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, у 667 из них подтвержден коронавирус. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.

.....

— Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати, — отметила она.



По ее словам, в городской больнице № 18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице № 13 на 7 октября 150 человек. ...

По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти.



— Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди, — сказала она.