Додано: Чет 08 жов, 2020 15:28

yama написав: adeges написав: vitaliian написав: Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый. Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.



Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак. Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.

я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно)

!!! посмотрел и ныне там я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно)!!! посмотрел и ныне там



не может нормальный ффп2 респиратор стоить 20 грн. сорри. если чисто как украшение на морду... не может нормальный ффп2 респиратор стоить 20 грн. сорри. если чисто как украшение на морду...

