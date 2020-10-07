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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1906190719081909>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:16

  antey1969 написав:https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/8/242604/
Подтверждаю. Койкоместа и отдельные палаты реанимации там уже готовятся

Замечу только, что НАН (Национальная Академия Наук) и Академия Меднаук - разные организации.
Честное слово, я бы устроил чистку наподобие 37го года для журналистов :evil: :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:41

  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
Я попрощался с Прозерпиной Люциферовной, моим семейным врачом.
:shock: ничесе живут люди с такимим Фамилией и Именем
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:44

  adeges написав:
  vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.


Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.

я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно)
!!! посмотрел и ныне там
Востаннє редагувалось yama в Чет 08 жов, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:46

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 578 новых случаев коронавируса.
....Всего заболевших – 22 710, из которых 402 человека умерли, 4 949 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

17541 - Харьков (+429 случаев за сутки);
....

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/08.10.2020/koronavirus_v_harkovskoy_oblasti_raskladka_po_rayonam_na_8_oktyabrya/
Но рекорд был вчера - 685 заболевших. Из них 509 по Харькову.

В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, у 667 из них подтвержден коронавирус. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.
.....
— Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати, — отметила она.

По ее словам, в городской больнице № 18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице № 13 на 7 октября 150 человек. ...
По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти.

— Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди, — сказала она.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/174824/

Ліжок недостатньо.

Окрім 18 COVID-хворих зараз приймають 13, 17, 25 міські лікарні та пологовий будинок №2. З міського бюджету виділили 4,6 мільйони гривень для встановлення додаткових кисневих точок у цих закладах, розповіла заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан.

Ми знайшли ще 6 мільйонів. Ми, на жаль, будемо їх відбирати в нашої дитячої кухні. І ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок.

https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/07/situatsiya-z-lizhkami-dlya-covid-hvorih-u-harkovi-likarnya-18-perepovnena-a-17-tu-rozshiryuvatimut/

Но мы устраиваем концерты Поляковой и Билык.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:ничесе живут люди с такимим Фамилией и Именем

Какой-то мифический персонаж вот тут, в другой истории
https://dumskaya.net/news/kak-my-test-na-covid-19-sdavali-sdavali-da-ne-sd-112754/

и нескольких перепечатках, тоже она упоминается, но пишут что "(имя и отчество изменены)". Что придает некую сказочность историям из Одессы.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:28

  yama написав:
  adeges написав:
  vitaliian написав:Почему-то одни покупают по 18 гривен за штуку, другие - по 160 гривен, - причем уровень защиты одинаковый.


Это вранье. За 18 грн можно купить качественную марлевую (вру - нетканным материал) повязку. Это не уровень защиты для врача, это гопеопатия для автобуса. За 160 уже можно найти FFP2 отечественный. Поэтому гонит чудак.

я месяца два назад брал FFP2 на олх полным полно по 20-25 грн \ шт было ... но носить не стал раздал тем кто в группе риска ( родственникам конечно)
!!! посмотрел и ныне там


не может нормальный ффп2 респиратор стоить 20 грн. сорри. если чисто как украшение на морду...
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:31

  yama написав:
  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
Я попрощался с Прозерпиной Люциферовной, моим семейным врачом.
:shock: ничесе живут люди с такимим Фамилией и Именем

ЖурналиЗД еще не таких фамилий нарисует, как и душещипательных историй.
Понятно, что факты удручающие, но расписано как водевиль какой-то.
На самом деле, такие истории имеют сейчас место быть.
Без ПЦР больница положить не может, ибо неясно, к ковидным класть или не к ковидным. Ошибешься - родственники могут потребовать крови.
Сама по себе больница положить не может, ибо из МОЗ вставят пистон по самое не балуйся и могут в качестве наказания не оплатить.
Согласно "реформе", больница выделяет койкоместо исключительно по направлению(переводу) лечащего врача или оформленного по скорой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
Я попрощался с Прозерпиной Люциферовной, моим семейным врачом.
:shock: ничесе живут люди с такимим Фамилией и Именем


Это стёб.
В дословной стебности с древнеримского что то типа дочка сатаны. В смысле не врач, а нечто кошмарное.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:47

  st512 написав:Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....


Тю , кто помни песни и крики - мы подходим к пику заболеваний 500 человек день .
этот кто-то занимает гос должность в стране и получает зарплату .
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