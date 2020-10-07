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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49
st512 написав:
Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....
так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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