Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1906190719081909 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 262 Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49 st512 написав: Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч.... Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....

так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " yama Повідомлень: 2777 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5328 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире st512 написав: это ж сколько тестов должны в сутки делать это ж сколько тестов должны в сутки делать



Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США. Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США.

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Повідомлень: 1540 З нами з: 06.08.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 17:24 Starikan написав: _Mykola_ написав: Да вы шо?

Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.

С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.

Какие 160??? Да вы шо?Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.Какие 160???

Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн.

И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах. Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн.И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах.

_Mykola_ Повідомлень: 3975 З нами з: 09.02.09 Подякував: 575 раз. Подякували: 552 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1906190719081909 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42