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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1906190719081909

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49

  st512 написав:Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....

так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать :(
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:это ж сколько тестов должны в сутки делать


Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:24

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав: Да вы шо?
Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.
С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.
Какие 160???

Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн.
И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах.

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