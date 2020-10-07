Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49
st512 написав:
Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....
так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15
st512 написав:
это ж сколько тестов должны в сутки делать
Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:24
Starikan написав: _Mykola_ написав:
Да вы шо?
Бук-3 без клапана можно купить в обычной аптеке за 40 грн.
С клапаном и того дешевле от 17 до 40 грн.
Какие 160???
Не знаю, о каком городе вы говорите, но в Харькове Бук-3 с клапаном - 55 грн.
И вообще Бук-3 только в 9 аптеках, из них 8 в удаленных районах.
_Mykola_
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