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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1906190719081909

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49

  st512 написав:Как там с теорией о том что "больше случаев потому что больше тестов делают"..? 5 тысяч выявленных, это ж сколько тестов должны в сутки делать, последний раз эту версию упоминали когда количество случаев было около двух тысяч....

так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать :(
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:это ж сколько тестов должны в сутки делать


Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:02

  freeze написав:Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.

Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит.

Уже и Varlo давно не выкладывает свои ежедневные сводки.

А в то же время в мире возрастает число самоубийств, которые связаны даже не со страхом перед болезнью, а с неизбежными социальными проблемами из-за "пандемии", например, из-за безработицы, которая лишает людей средств к существованию.

Вам не кажется, что это не совсем морально, имея лично хорошее материальное благосостояние, фокусировать общественное мнение на мнимых проблемах вместо реальных?

https://zn.ua/WORLD/iz-za-pandemii-koro ... omist.html

https://www.economist.com/international ... e-suicides
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит

Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:33

  lapay написав:навіть сплять в рожевих окулярах.

Від того, що Гудвін наказав усім мешканцям міста носити зелені окуляри, місто смарагдовим не стало: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D0%B0
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:43

  Igneus написав:
  lapay написав:навіть сплять в рожевих окулярах.

Від того, що Гудвін наказав усім мешканцям міста носити зелені окуляри, місто смарагдовим не стало: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D0%B0

Киев поддержал флешмоб, и все врачи активно пишут корона ради денег и нарушения прав и свобод граждан.
https://news.liga.net/kiev/video/koronavirusa-net-ochered-iz-skoryh-v-priemnuyu-infektsionnogo-otdeleniya-v-kieve-video
stm
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:54

  Starikan написав:
  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/

В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки :evil: :evil: :evil:

спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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