так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:49
так нет же статистики сколько сделано тестов по днях ? так что ничего не сможем сделать
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Гораздо меньше чем делают в Изралие, странах ЕС и США.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:02
Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит.
Уже и Varlo давно не выкладывает свои ежедневные сводки.
А в то же время в мире возрастает число самоубийств, которые связаны даже не со страхом перед болезнью, а с неизбежными социальными проблемами из-за "пандемии", например, из-за безработицы, которая лишает людей средств к существованию.
Вам не кажется, что это не совсем морально, имея лично хорошее материальное благосостояние, фокусировать общественное мнение на мнимых проблемах вместо реальных?
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:33
Від того, що Гудвін наказав усім мешканцям міста носити зелені окуляри, місто смарагдовим не стало:
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:43
Киев поддержал флешмоб, и все врачи активно пишут корона ради денег и нарушения прав и свобод граждан.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:54
спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:45
Прогулки - может быть
А вот контакты с другими - нет
А твои пенсионеры также шастают везде ?
Что-то я уверен, что нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:53
Как обычно, после российского рынка, картинку локализируют для украинского рынка
(ну как различные шоу и сериалы)
В Москве посмотрели год назад и забыли. А в Киеве только через год - "премьера!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:16
Теория сейчас выглядит по иному.Раньше - да, была зависимость от колва сделанных тестов.А теперь явно прослеживается зависимость не от сделанных тестов, а от обработанных.В этом разница.Делать можно одно, а обработать другое.Это чётко видно по выходным дням, очевидно, что масса обработки переносится.А потом выплёскивается в виде суммы.Конечно общую картину это не меняет - упорно идём к цели.Но зависимость есть.
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