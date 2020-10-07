Додано: Чет 08 жов, 2020 19:02

freeze написав: Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии. Пандемия установила и новый мировой рекорд распространения + 343 000 новых случая за вчера, что равняется общему количеству случаев за первые два месяца пандемии.

Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит.Уже и Varlo давно не выкладывает свои ежедневные сводки.А в то же время в мире возрастает число самоубийств, которые связаны даже не со страхом перед болезнью, а с неизбежными социальными проблемами из-за "пандемии", например, из-за безработицы, которая лишает людей средств к существованию.Вам не кажется, что это не совсем морально, имея лично хорошее материальное благосостояние, фокусировать общественное мнение на мнимых проблемах вместо реальных?