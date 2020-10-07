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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:33
Тракторист написав:
спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...
Двигаться, гулять - да, но ходить на тренировки, где в закрытом помещении много людей - нет.
Удивительно, что приходится объяснять элементарные вещи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:37
Кучинелли написав:
Капец.Как неверующие притурки уже задолбали.Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.Депилы
Короно-фанатики вообще потеряли контроль на собой.
Зачем болеть гриппом чтобы сказать, что это опасная болезнь?
Но и бояться каждого чиха и закрывать весь мир из-за этого - перебор.
Остыньте немного. А то, видимо, одно из осложнений короно-фанатизма - истероидные отклонения
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:42
Вкладчик1234 написав: Кучинелли написав:
Капец.Как неверующие притурки уже задолбали.Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.Депилы
Короно-фанатики вообще потеряли контроль на собой.
Зачем болеть гриппом чтобы сказать, что это опасная болезнь?
Но и бояться каждого чиха и закрывать весь мир из-за этого - перебор.
Остыньте немного. А то, видимо, одно из осложнений короно-фанатизма - истероидные отклонения
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:47
freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:48
lapay написав: Igneus написав:
Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит
Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.
Так!
Потрiбно бiльш вiдCOVID
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:49
Starikan написав: Тракторист написав:
спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...
Двигаться, гулять - да, но ходить на тренировки, где в закрытом помещении много людей - нет.
Удивительно, что приходится объяснять элементарные вещи.
очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения. каждый человек должен сам для себя решать что ему делать и как жить...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:50
Аlександр написав: lapay написав: Igneus написав:
Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит
Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.
Так!
Потрiбно бiльш вiдCOVID
ально вiдноситись.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:51
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого
Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:52
freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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