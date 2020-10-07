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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:20

Капец.Как неверующие притурки уже задолбали.Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.Депилы :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:33

  Тракторист написав:
  Starikan написав:
  Sanna написав:COVID-19. Рассказ человека, потерявшего мать: «Она лежала на скамейке напротив больницы» https://dumskaya.net/news/covid-19-rass ... na-128359/
В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки :evil: :evil: :evil:
спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...

Двигаться, гулять - да, но ходить на тренировки, где в закрытом помещении много людей - нет.
Удивительно, что приходится объяснять элементарные вещи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:37

  Кучинелли написав:Капец.Как неверующие притурки уже задолбали.Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.Депилы :mrgreen:

Короно-фанатики вообще потеряли контроль на собой.
Зачем болеть гриппом чтобы сказать, что это опасная болезнь?
Но и бояться каждого чиха и закрывать весь мир из-за этого - перебор.
Остыньте немного. А то, видимо, одно из осложнений короно-фанатизма - истероидные отклонения :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Кучинелли написав:Капец.Как неверующие притурки уже задолбали.Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.Депилы :mrgreen:

Короно-фанатики вообще потеряли контроль на собой.
Зачем болеть гриппом чтобы сказать, что это опасная болезнь?
Но и бояться каждого чиха и закрывать весь мир из-за этого - перебор.
Остыньте немного. А то, видимо, одно из осложнений короно-фанатизма - истероидные отклонения :)


А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:47

  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.

Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:48

  lapay написав:
  Igneus написав:Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит

Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.

Так!
Потрiбно бiльш вiдCOVIDально вiдноситись.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:49

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:В 82 года при эпидемии ковида нужно сидеть дома, а не ходить на тренировки :evil: :evil: :evil:

спорное утверждение, так как движение для пожмлых людей очень важно...

Двигаться, гулять - да, но ходить на тренировки, где в закрытом помещении много людей - нет.
Удивительно, что приходится объяснять элементарные вещи.

очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения. каждый человек должен сам для себя решать что ему делать и как жить...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:50

  Аlександр написав:
  lapay написав:
  Igneus написав:Вы можете увеличить число этих случаев в N-ое число раз, и, я думаю, что на это мало кто обратит внимание даже среди Ваших сторонников, а если и обратит, то, во всяком случае, не запомнит

Тільки маски ковідідіоти носити все одно не будуть, поки смажений півень не клюне в одне місце.

Так!
Потрiбно бiльш вiдCOVIDально вiдноситись.

:mrgreen:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.

Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого


Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:52

  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Чет 08 жов, 2020 08:42
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