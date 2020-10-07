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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения.

Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.

Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого

Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.

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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)


Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:04

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)


Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.

мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...

да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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