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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57
Тракторист написав:очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения.
Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57
freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого
Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59
Тракторист написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают...
Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:04
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают...
Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...
да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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