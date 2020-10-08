Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57
Тракторист написав:очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения.
Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57
freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.
Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого
Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.
Аlександр
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59
Тракторист написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают...
Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:04
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают...
Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...
да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:12
Тракторист написав:мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...
Так вы и приложили свою лепту, чтобы вас не пускали.
Китайцы молча и не ворнякая выполняют все предписания медиков, и китайцев везде пускают.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:22
МАУ обновляет правила безопасности.
Обязательное ношение масок пассажирам от 6-ти лет;
Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;
Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием или по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:25
Вкладчик1234 написав:
Как обычно, после российского рынка, картинку локализируют для украинского рынка
(ну как различные шоу и сериалы)
В Москве посмотрели год назад и забыли. А в Киеве только через год - "премьера!"
Во вторник 6 октября отделения нашей больницы дежурили по экстренной медицинской помощи по городу, это отделение и терапии, травматологии и гематологии. Это к СOVID-19 никакого отношения не имеет.
Источник:
https://newsyou.info/direktor-kievskoj- ... -iz-skoryx
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:36
По информации Центра общественного здоровья, к эпидемическому сезону 2020/2021 в Украину запланирована поставка 665 тысяч доз вакцин от гриппа, из них 500 тысяч французских «Ваксигрип Тетра», 120 тысяч «Джиси Флю» из Южной Кореи и 45 тысяч вакцин «Инфлувак» производства Нидерландов.
Интересно, что Ваксигрипп впервые будет сразу от четырех штаммов гриппа, две остальные вакцины традиционно от трех. Зы. В Одессе вакцин пока нет.
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