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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1909191019111912>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения.

Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.

Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого

Не вижу истерики.
Второй сезон-волна будет явно интересней по причине массовой вовлечённости зрителей и интерактивности сериала.

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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)


Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:04

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)


Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.

мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...

да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...


Так вы и приложили свою лепту, чтобы вас не пускали.
Китайцы молча и не ворнякая выполняют все предписания медиков, и китайцев везде пускают.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МАУ обновляет правила безопасности.

Обязательное ношение масок пассажирам от 6-ти лет;
Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;
Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием или по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:25

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Киев поддержал флешмоб, и все врачи активно пишут корона ради денег и нарушения прав и свобод граждан.
https://news.liga.net/kiev/video/koronavirusa-net-ochered-iz-skoryh-v-priemnuyu-infektsionnogo-otdeleniya-v-kieve-video

Как обычно, после российского рынка, картинку локализируют для украинского рынка :)
(ну как различные шоу и сериалы)

В Москве посмотрели год назад и забыли. А в Киеве только через год - "премьера!"

Во вторник 6 октября отделения нашей больницы дежурили по экстренной медицинской помощи по городу, это отделение и терапии, травматологии и гематологии. Это к СOVID-19 никакого отношения не имеет.
Источник: https://newsyou.info/direktor-kievskoj- ... -iz-skoryx
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По информации Центра общественного здоровья, к эпидемическому сезону 2020/2021 в Украину запланирована поставка 665 тысяч доз вакцин от гриппа, из них 500 тысяч французских «Ваксигрип Тетра», 120 тысяч «Джиси Флю» из Южной Кореи и 45 тысяч вакцин «Инфлувак» производства Нидерландов.

Интересно, что Ваксигрипп впервые будет сразу от четырех штаммов гриппа, две остальные вакцины традиционно от трех.

Зы. В Одессе вакцин пока нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:35

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.
Все учреждения работают, транспорт ходит. Не пойму где истерика.

Истерика у Кучинелли.
А по поводу остальных вопросов - обещают второй сезон этого сериала, возможно интереснее первого

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:38

  freeze написав:МАУ обновляет правила безопасности.


Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;


Идиоты. Видимо при дыхании через хирургический пеньюар воздух выходящий со всех сторон маски совершенно не содержит биологического материала.
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