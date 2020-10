Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:38

freeze написав: МАУ обновляет правила безопасности.





Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;

Идиоты. Видимо при дыхании через хирургический пеньюар воздух выходящий со всех сторон маски совершенно не содержит биологического материала. Идиоты. Видимо при дыхании через хирургический пеньюар воздух выходящий со всех сторон маски совершенно не содержит биологического материала.

