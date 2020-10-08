что еще раз доказывает, что ковид ничуть не опаснее гриппа.
ну или опаснее, тут все зависит от мнения читателя, и факты из статьи можно проинтепретировать согласно индивидуальной распущенности
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
что еще раз доказывает, что ковид ничуть не опаснее гриппа.
ну или опаснее, тут все зависит от мнения читателя, и факты из статьи можно проинтепретировать согласно индивидуальной распущенности
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:55
До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное.
С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной
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