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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1909191019111912

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 262
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... a-ons-data

что еще раз доказывает, что ковид ничуть не опаснее гриппа.
ну или опаснее, тут все зависит от мнения читателя, и факты из статьи можно проинтепретировать согласно индивидуальной распущенности
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:55

  freeze написав:Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд

До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное.
С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной
safonovstanislav
 
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