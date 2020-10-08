Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:35

Если вы вдруг себя плохо почувствовали,сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке...А потом выпейте его.

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.