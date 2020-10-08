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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1909191019111912

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 263
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:55

  freeze написав:Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд

До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное.
С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:31

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре.
А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд

До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное.
С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной


Вы не поняли.
Не дома сидеть, а больше гулять в ближайшем парке или сквере, и не обязательно лезть в места закрытого типа с непонятной вентиляцией и массовым нахождением людей.
Кстати в Москве заблокировали все карточки для бесплатного проезда в метро людям 65+, и, думаю, правильно, ибо статистику портят :mrgreen: Больше рядом с домом надо гулять.

Кстати мужик, о котором речь пошла с самого начала в статье об умершей бабуле, явно попал в толстую чёрную полосу.
Два года назад у него от рака умер сын, помню еще в соцсетях деньги ему собирали, недавно на знаменитом пожаре в колледже на Троицкой сгорел его второй сын, больше детей нет, и вот сейчас мама умерла от коронавируса, итить и всё за два года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если вы вдруг себя плохо почувствовали,сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке...А потом выпейте его.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:10

  Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)

А можно подумать раньше сильно наш паспорт был кому-то в мире интересен.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А что там с избыточной смертностью. Небось отрицательная?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

5 804 нових випадки
одужали 2 417 осіб
померли 89 людей
госпитализировано 800 с чем-то
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17

freeze
А вообще в любом возрасте трудотерапия самое лучшее лекарство от безделья.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:19

  st512 написав:5 804 нових випадки
одужали 2 417 осіб
померли 89 людей
госпитализировано 800 с чем-то

Мрет много, болеет ещё больше, плохо... Электорат редеет, а люди столько денег в агитацию влупили. Чёртов ковид!
vetka
 
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