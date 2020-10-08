freeze написав:Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре. А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное. С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной
freeze написав:Усопшая бабуля вам бы ответила, если бы смогла. Но дозанималась в фитнес центре. А могла бы и на свежем воздухе до сих пор бодрячком ходить со скандинавскими палками. Но наслушалась ковидиотов - вируса нет и тд
До появления коронавируса, посещение общественных мест в таком возрасте было ещё более опасным мероприятием, т. к., в те времена, многие люди с удовольствием переносили болезни "на ногах", сожрав пачку парацетамола и кашляя на всё и всех вокруг. А то, что от заражения умрёт пара обкашлянных по пути бабушек, никого не волновало, до раскручивания темы в СМИ. Раньше было, типа, умерли от старости, а кто и где обкашлял - дело второстепенное. С другой стороны, никто никому и не обещал вечную жизнь. Если боятся смерти, тогда вообще нельзя из дома выходить в опасный внешний мир, где свирепствует не только ковид, но ещё и метеорит может на голову упасть, ну, или, просто пьяный водитель отправит в мир иной
Вы не поняли. Не дома сидеть, а больше гулять в ближайшем парке или сквере, и не обязательно лезть в места закрытого типа с непонятной вентиляцией и массовым нахождением людей. Кстати в Москве заблокировали все карточки для бесплатного проезда в метро людям 65+, и, думаю, правильно, ибо статистику портят Больше рядом с домом надо гулять.
Кстати мужик, о котором речь пошла с самого начала в статье об умершей бабуле, явно попал в толстую чёрную полосу. Два года назад у него от рака умер сын, помню еще в соцсетях деньги ему собирали, недавно на знаменитом пожаре в колледже на Троицкой сгорел его второй сын, больше детей нет, и вот сейчас мама умерла от коронавируса, итить и всё за два года.
Записываем новые рекорды и региональные и по миру.
+ 348 000 новых случаев за сутки в мире в целом - максимум за всё время Великобритания + 17540 - максимум за всё время Украина + 5804 - максимум за всё время Нидерланды + 5800 - максимум Чехия + 5397 - максимум Польша + 4280 - максимум Румыния + 3130 - максимум Молдова + 1121 - максимум Словакия + 1037 - максимум Вообще в Европе по сравнению с затишьем после карантина в конце мая месяца наблюдается в общем рост случаев примерно в пять раз
Марокко + 2900 - максимум Тунис + 2357 - максимум
По Украине + 5804 - новый рекорд Остались всего две области с числом новых случаев менее + 100, это Кировоградская и Херсонская. Уже шесть областей с числом новых больше + 300, добавились Тернопольская и Хмельницкая.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 09 жов, 2020 10:30, всього редагувалось 2 разів.