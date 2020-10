Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 263 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 263 Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:28 freeze написав: Записываем новые рекорды и региональные и по миру.



+ 348 000 новых случаев за сутки в мире в целом - максимум за всё время

Великобритания + 17540 - максимум за всё время

Украина + 5804 - максимум за всё время

Нидерланды + 5800 - максимум

Чехия + 5397 - максимум

Польша + 4280 - максимум

Румыния + 3130 - максимум

Молдова + 1121 - максимум

Словакия + 1037 - максимум

Вообще в Еропе по сравнению с затишьем после карантина в конце мая месяца наблюдается в общем рост случаев примерно в пять раз



Марокко + 2900 - максимум

Тунис + 2357 - максимум



По Украине

+ 5804 - новый рекорд

Остались всего две области с числом новых случаев менее + 100, это Кировоградская и Херсонская.

Кучинелли написав: Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.

Вы лично Прививку от гриппа уже сделали ? в аптеках уже есть

просто в тему фильм

"Последняя любовь на Земле» (англ. Perfect Sense — «Идеальное чувство») — фантастическая мелодрама британского режиссёра Дэвида Маккензи

вот у меня нюх пропал, а вкус чувствую - такое может быть при Ковид ?

Вы лично Прививку от гриппа уже сделали ? в аптеках уже есть

просто в тему фильм

"Последняя любовь на Земле» (англ. Perfect Sense — «Идеальное чувство») — фантастическая мелодрама британского режиссёра Дэвида Маккензи

Вы лично Прививку от гриппа уже сделали ? в аптеках уже есть

просто в тему фильм

"Последняя любовь на Земле» (англ. Perfect Sense — «Идеальное чувство») — фантастическая мелодрама британского режиссёра Дэвида Маккензи

вот у меня нюх пропал, а вкус чувствую - такое может быть при Ковид ?

Журналисты сообщили, что трехдневное лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса могло стоить американцам более 100 тысяч долларов.



При подсчетах журналисты The New York Times учли стоимость анализов, применения сыворотки на основе антител, расходы на процедуры и лекарства, не входящие в программу стандартной медицинской страховки.



Также в стоимость этого лечения входят расходы по госпитализации в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в который просто из Белого дома и обратно транспортировали Трампа вертолетом.



Журналисты отметили, что господину Трампу не пришлось беспокоиться о расходах, ведь их покрывает федеральное правительство.

https://health.24tv.ua/ru/skolko-stoilo-lechenie-donalda-trampa-ot-covid-novosti-zdorovja_n1431873/amp

Тут обсуждался вопрос о болезни Трампа и его быстром выздоровлении.Интересно, многие ли из присутствующих могут потратить на лечение ковида хотя бы четверть такой суммы?



yama написав: Я бы сделала

Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

Что вы сравниваете здесь присутствующих и Трампа, те кто могут столько потратить, врятли бы здесь присутствовали... Ну и даже среди тех кто может столько потратить не у всех есть доступ к такой сыворотке, тем более это очень индивидуально подобранное лечение, как мне кажется. Наверняка сыворотку для Трампа готовили заранее собирая кровь доноров.

freeze написав: yama написав: Я бы сделала

Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

Упс. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя? Иннокентий.



Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ? Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

freeze написав: yama написав: Я бы сделала

Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

Упс. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя? Иннокентий.



Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ? Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

Упс. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя? Иннокентий. Упс. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя? Иннокентий.



vetka написав: freeze написав: yama написав: Я бы сделала

Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

Упс. Девушка, как вас зовут? Инна. А полное имя? Иннокентий.

Собственно Yama даже свой комментарий по коронавирусу в видеоформате выкладывал здесь, ютуб-канал есть у него небольшой, молодой человек, чего я удивился.



Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся. Так вы не передергивайте, это нас не пускают в некоторые страны, потому что глупых много не соблюдающих гигиену, а мы ни от кого не закрываемся.

мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...



да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года... мне как то фиолетовы те кто к нам едут, а вот лично мне планы по посещению Европы коронобесие испортило и я понёс моральные и материальные патери...да и в нашу сторону границы периодически прикрываються, что кстати хасидам испортило празднование нового года...



