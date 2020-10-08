freeze написав:Записываем новые рекорды и региональные и по миру.
+ 348 000 новых случаев за сутки в мире в целом - максимум за всё время Великобритания + 17540 - максимум за всё время Украина + 5804 - максимум за всё время Нидерланды + 5800 - максимум Чехия + 5397 - максимум Польша + 4280 - максимум Румыния + 3130 - максимум Молдова + 1121 - максимум Словакия + 1037 - максимум Вообще в Еропе по сравнению с затишьем после карантина в конце мая месяца наблюдается в общем рост случаев примерно в пять раз
Марокко + 2900 - максимум Тунис + 2357 - максимум
По Украине + 5804 - новый рекорд Остались всего две области с числом новых случаев менее + 100, это Кировоградская и Херсонская. Уже шесть областей с числом новых больше + 300, добавились Тернопольская и Хмельницкая.
Кучинелли написав:Ответьте мне и другим - вы хотите попасть в переполненную больницу, заплатить несколько десятков тысяч гривен, промучаться около месяца, может отойти в мир иной, может по ходу заразить кого то из родных, получить повреждение каких нибудь органов и т д и т п.Предположу, что нет.Да сходите туда и посмотрите и не забудьте, что вы там можете оказаться.
Вы лично Прививку от гриппа уже сделали ? в аптеках уже есть ==================================================== просто в тему фильм "Последняя любовь на Земле» (англ. Perfect Sense — «Идеальное чувство») — фантастическая мелодрама британского режиссёра Дэвида Маккензи ================================ вот у меня нюх пропал, а вкус чувствую - такое может быть при Ковид ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 11:25, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Тут обсуждался вопрос о болезни Трампа и его быстром выздоровлении.
Журналисты сообщили, что трехдневное лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса могло стоить американцам более 100 тысяч долларов.
При подсчетах журналисты The New York Times учли стоимость анализов, применения сыворотки на основе антител, расходы на процедуры и лекарства, не входящие в программу стандартной медицинской страховки.
Также в стоимость этого лечения входят расходы по госпитализации в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в который просто из Белого дома и обратно транспортировали Трампа вертолетом.
Журналисты отметили, что господину Трампу не пришлось беспокоиться о расходах, ведь их покрывает федеральное правительство.
ЛАД написав:Интересно, многие ли из присутствующих могут потратить на лечение ковида хотя бы четверть такой суммы?
Что вы сравниваете здесь присутствующих и Трампа, те кто могут столько потратить, врятли бы здесь присутствовали... Ну и даже среди тех кто может столько потратить не у всех есть доступ к такой сыворотке, тем более это очень индивидуально подобранное лечение, как мне кажется. Наверняка сыворотку для Трампа готовили заранее собирая кровь доноров. Больше удручает политика The New York Times, скатываются в такую желтушную писанину в преддверии выборов..
Тракторист написав: очередное спорное утверждение... положительный эффект от регулярных тренировок значительно больше риск возможного заражения. каждый человек должен сам для себя решать что ему делать и как жить...
С последним утверждением согласен: бабуля сама решила отправиться на тот свет А я в свои 73 как-нибудь обойдусь без тренировок. Лучше погуляю и в саду и по дому поработаю.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+