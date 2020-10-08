Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:33

freeze написав: yama написав: Я бы сделала Я бы сделала



Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ? Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

я его не поддерживаю и он не проффесиоанльный

иногда пишу с работы кто-то отвлекает не успеваю перечитать. Я же полностью де анонимизировался еще в начале пандемии выкладывал ссылки на свой ютуб канал - звучит громко , так какчисто для знакомых \ друзей \ родственников что-то выложитьпро карантин я один из первых выступил в ютубеще до комаровского и прочих и тут свою мысль публиковал.Вопрос пола больше не возникает ? Холост если что