Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?
это опечатка иногда пишу с работы кто-то отвлекает не успеваю перечитать. Я же полностью де анонимизировался еще в начале пандемии выкладывал ссылки на свой ютуб канал - звучит громко , так как я его не поддерживаю и он не проффесиоанльный чисто для знакомых \ друзей \ родственников что-то выложить https://youtu.be/lZkUEv086Fc про карантин я один из первых выступил в ютуб еще до комаровского и прочих и тут свою мысль публиковал.
Вопрос пола больше не возникает ? Холост если что
Заодно нашел очень хорошую ссылку про ИВЛ и все что с ним связано
35 . Холост и разведен разница есть ? ============== курс.ком.юа/novost/224093-luchshie-sredstva-zashiti-ot-zarazhenija-pri-kashle
Обычная хирургическая маска заблокировала примерно 59% кашлевого аэрозоля, трехслойная тканевая маска – 51%, бафф из полиэстера – 47% в одном слое и 60%, когда надет в два слоя. Прозрачный щиток для лица заблокировал только 2% аэрозоля от кашля. Между тем, он обеспечивает защиту глаз и лица от крупных капель и брызг.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
freeze написав:Кстати в Москве заблокировали все карточки для бесплатного проезда в метро людям 65+, и, думаю, правильно, ибо статистику портят Больше рядом с домом надо гулять.
Что тут скажешь. Лишили людей социальной льготы и глазом не моргнули. Плати деньги и передвигайся куда хочешь. Хоть в том же метро. Или там в Москве для этой категории населения есть полный запрет на передвижение, который подкреплен нормативным актом ?