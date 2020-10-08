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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1911191219131914

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 263
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:33

  freeze написав:
  yama написав:Я бы сделала


Вас же вроде Станислав зовут, а вы уже второй раз за последние дни в женском роде пишите, или это семейный аккаунт ?

это опечатка :( иногда пишу с работы кто-то отвлекает не успеваю перечитать. Я же полностью де анонимизировался еще в начале пандемии выкладывал ссылки на свой ютуб канал - звучит громко , так как я его не поддерживаю и он не проффесиоанльный чисто для знакомых \ друзей \ родственников что-то выложить
https://youtu.be/lZkUEv086Fc
про карантин я один из первых выступил в ютуб :lol: еще до комаровского и прочих и тут свою мысль публиковал.

Вопрос пола больше не возникает ? Холост если что :mrgreen:

Заодно нашел очень хорошую ссылку про ИВЛ и все что с ним связано

https://censor.net/ru/resonance/3180745 ... estezologa
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 12:46, всього редагувалось 5 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Просто тут пытались на основе его быстрого выздоровления

Ну разве что в этом ключе :D Тем не менее, фюрер из соседнего государства, поговаривают, из бункера особо не выходит, имея аналогичный доступ.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:44

  vetka написав:
  st512 написав:5 804 нових випадки
одужали 2 417 осіб
померли 89 людей
госпитализировано 800 с чем-то

Мрет много, болеет ещё больше, плохо... Электорат редеет, а люди столько денег в агитацию влупили. Чёртов ковид!

Во все времена был прекрасный сервис "голосование с того света" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:46

  ЛАД написав:Обзор текущего состояния дел с разработкой вакцины и ориентировочные цены

Можно сразу номер карты куда пополнять? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:52

yama
Холост? А сколько вам лет? :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:
  st512 написав:5 804 нових випадки
одужали 2 417 осіб
померли 89 людей
госпитализировано 800 с чем-то

Мрет много, болеет ещё больше, плохо... Электорат редеет, а люди столько денег в агитацию влупили. Чёртов ковид!

Во все времена был прекрасный сервис "голосование с того света" :)

Тоже вариант)))
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:56

  vetka написав:yama
Холост? А сколько вам лет? :mrgreen:

35 . Холост и разведен разница есть ?
==============
курс.ком.юа/novost/224093-luchshie-sredstva-zashiti-ot-zarazhenija-pri-kashle

Обычная хирургическая маска заблокировала примерно 59% кашлевого аэрозоля, трехслойная тканевая маска – 51%, бафф из полиэстера – 47% в одном слое и 60%, когда надет в два слоя. Прозрачный щиток для лица заблокировал только 2% аэрозоля от кашля. Между тем, он обеспечивает защиту глаз и лица от крупных капель и брызг.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:16

  freeze написав:Кстати в Москве заблокировали все карточки для бесплатного проезда в метро людям 65+, и, думаю, правильно, ибо статистику портят :mrgreen: Больше рядом с домом надо гулять.

Что тут скажешь. Лишили людей социальной льготы и глазом не моргнули. Плати деньги и передвигайся куда хочешь. Хоть в том же метро. Или там в Москве для этой категории населения есть полный запрет на передвижение, который подкреплен нормативным актом ?
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