antey1969 Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился. Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю. Но вот необходимость срочных закупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылки yama - https://censor.net/ru/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa. Насколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать. Как не специалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньги сегодня лучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом.
В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.