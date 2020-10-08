Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:08

В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.



Об этом сообщает "Днепр оперативный".



По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.

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