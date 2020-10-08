antey1969 Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился. Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю. Но вот необходимость срочных закупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылки yama - https://censor.net/ru/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa. Насколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать. Как не специалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньги сегодня лучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом.
В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
vitaliian написав:В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
НЕ СМЕШНО
COVID-19 может серьезно влиять на психику — у инфицированных пациентов наблюдаются такие симптомы, как галлюцинации, бред и другие нарушения восприятия. Кроме того, коронавирус способен повреждать центральную нервную систему, из-за чего психические и невротические расстройства могут переходить в хроническую стадию
В Дейли Мейл несколько случаев самоубийства карабинеров встречала -именно узнавших свой диагнос Ковит(((
господа ! можете злорадствовать ! свершилось ! я конечно не трамп и даже не порошенко , но я не чувствую запахов - сегодня перенюхал все что мог: чеснок лук, освежители воздуха в туалете, два разных дезодорант, бензин , амиак , какао, свои любимые духи - нос щиплет,а запаха нет - на сим эксперимент решил приостановить - не хочу надышаться чем-то или обжечь слизистую носа. Потом сел подумал проанализировал ! и оказывается это уже неделю как минимум, просто я как-то не предавал этому значения, на работе есть склад который всегда воняет , когда я через него обычно прохожу всегда ощущаю удар в нос и закрываю нос подручными средствами , но последнюю неделю я был очень несказанно рад что наконец-то вонь куда-то выветрилась , но так не может быть - целый год склад вонял и тут вдруг перестал вонять Помню в прошлое воскресение надушился любимыми духами сверх меры так как до конца не понимал чего оно вдруг я пшикаю , а запаха нет , но как то не предавал этому значения , а вот теперь вспоминаю что таксист и девушка на свидании сделали мне замечание что я явно перестарался с духами Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет. Ковид , не ковид - хз. Согласно бритве Оккамы - таки ковид. Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе . Вон армейцы ( контрактники) с ковид огневую подготовку проходят и ничего ... и в лазарет их определяют всего на 2-3 дня , а потом опять в казарму Благо запас фильмов и згущенки на выходные есть - посамоизолируюсь пару дней ... а планов было всю родню повидать на выходных в гости сходить
ЗЫ ожидайте волну бредовго флуда на выходные от меня - самоизоляция она такая штука - жесткая
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "