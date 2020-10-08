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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1913191419151916>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 263
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:26

antey1969
Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился.
Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю.
Но вот необходимость срочных закупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылки yama - https://censor.net/ru/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa.
Насколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать.
Как не специалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньги сегодня лучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:35

О готовности населения разных стран к вакцинации - https://kurs.com.ua/novost/214228-deutsche-bank-ocenil-gotovnost-k-vakcinacii.
К сожалению, нет цифр по Украине, но в РФ не желающих прививаться значительно больше, чем на Западе. Судя по форуму и не только, у нас ситуация ещё хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:29

  vitaliian написав:В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:40

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:В Днепре выясняют обстоятельства гибели 45-летнего врача больницы имени Мечникова, тело которого с огнестрельными ранениями сегодня обнаружили в его квартире на улице Гоголя. Рядом с ним лежал пистолет.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По предварительным данным, мужчина застрелился из травматического оружия, а причиной такого поступка стало заболевание коронавирусом.

Зображення
НЕ СМЕШНО
COVID-19 может серьезно влиять на психику — у инфицированных пациентов наблюдаются такие симптомы, как галлюцинации, бред и другие нарушения восприятия. Кроме того, коронавирус способен повреждать центральную нервную систему, из-за чего психические и невротические расстройства могут переходить в хроническую стадию
В Дейли Мейл несколько случаев самоубийства карабинеров встречала -именно узнавших свой диагнос Ковит(((
Sanna
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:53

Сегодня в ЦНАПе сказали, что будут принимать людей еще 2 субботы - эту и следующую. На вопрос "А дальше?" был дан лаконичный ответ "Нет. Короновирус".
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Sanna написав:В Дейли Мейл несколько случаев самоубийства карабинеров встречала -именно узнавших свой диагнос Ковит(((

С такой истеричной накачкой в СМИ - неудивительно.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

господа ! можете злорадствовать ! свершилось ! я конечно не трамп и даже не порошенко , но я не чувствую запахов - сегодня перенюхал все что мог: чеснок лук, освежители воздуха в туалете, два разных дезодорант, бензин , амиак , какао, свои любимые духи - нос щиплет,а запаха нет - на сим эксперимент решил приостановить - не хочу надышаться чем-то или обжечь слизистую носа. Потом сел подумал проанализировал ! и оказывается это уже неделю как минимум, просто я как-то не предавал этому значения, на работе есть склад который всегда воняет , когда я через него обычно прохожу всегда ощущаю удар в нос и закрываю нос подручными средствами , но последнюю неделю я был очень несказанно рад что наконец-то вонь куда-то выветрилась , но так не может быть - целый год склад вонял и тут вдруг перестал вонять :mrgreen:
Помню в прошлое воскресение надушился любимыми духами сверх меры так как до конца не понимал чего оно вдруг я пшикаю , а запаха нет , но как то не предавал этому значения , а вот теперь вспоминаю что таксист и девушка на свидании сделали мне замечание что я явно перестарался с духами :roll:
Из других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет.
Ковид , не ковид - хз. Согласно бритве Оккамы - таки ковид. Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе .
Вон армейцы ( контрактники) с ковид огневую подготовку проходят и ничего ... и в лазарет их определяют всего на 2-3 дня , а потом опять в казарму
Благо запас фильмов и згущенки на выходные есть - посамоизолируюсь пару дней ... а планов было всю родню повидать на выходных в гости сходить :cry:

ЗЫ ожидайте волну бредовго флуда на выходные от меня - самоизоляция она такая штука - жесткая :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в П'ят 09 жов, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Компания Sinopharm заявила, что ее экспериментальной вакциной уже привиты 350 тысяч китайцев. Прививки получают в том числе работники партийного аппарата, госслужащие и журналисты.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:58

  Мизантрóп написав:Зображення
это уже баянище !!! уже даже шутки по второму кругу пошли ! :(
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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