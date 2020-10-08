Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:54

оказывается

господа ! можете злорадствовать ! свершилось ! я конечно не трамп и даже не порошенко , но я не чувствую запахов - сегодня перенюхал все что мог: чеснок лук, освежители воздуха в туалете, два разных дезодорант, бензин , амиак , какао, свои любимые духи - нос щиплет,а запаха нет - на сим эксперимент решил приостановить - не хочу надышаться чем-то или обжечь слизистую носа. Потом сел подумал проанализировал ! иэто уже неделю как минимум, просто я как-то не предавал этому значения, на работе есть склад который всегда воняет , когда я через него обычно прохожу всегда ощущаю удар в нос и закрываю нос подручными средствами , но последнюю неделю я был очень несказанно рад что наконец-то вонь куда-то выветрилась , но так не может быть - целый год склад вонял и тут вдруг перестал вонятьПомню в прошлое воскресение надушился любимыми духами сверх меры так как до конца не понимал чего оно вдруг я пшикаю , а запаха нет , но как то не предавал этому значения , а вот теперь вспоминаю что таксист и девушка на свидании сделали мне замечание что я явно перестарался с духамиИз других симптомов что-то голова тяжелая ( в смысле нет свежести мысли , туго идет математика сложение вычитание) температуры нет.Ковид , не ковид - хз. Согласно бритве Оккамы - таки ковид. Тест - та ну его нафиг 1500 грн , отдохну на выходные в голове немного проясниться и к работе .Вон армейцы ( контрактники) с ковид огневую подготовку проходят и ничего ... и в лазарет их определяют всего на 2-3 дня , а потом опять в казармуБлаго запас фильмов и згущенки на выходные есть - посамоизолируюсь пару дней ... а планов было всю родню повидать на выходных в гости сходитьЗЫ ожидайте волну бредовго флуда на выходные от меня - самоизоляция она такая штука - жесткая