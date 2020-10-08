yama, фармацитрон и полоскание горла (можно и носа) должно помочь.
Лучше сразу нормально подлечиться, а не ждать "терминальной стадии", болея на ногах.
Выходные как раз кстати, можно не сильно напрягаться и просто отдохнуть
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:01
yama, фармацитрон и полоскание горла (можно и носа) должно помочь.
Лучше сразу нормально подлечиться, а не ждать "терминальной стадии", болея на ногах.
Выходные как раз кстати, можно не сильно напрягаться и просто отдохнуть
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В вашем возрасте все будет хорошо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:09
youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:24
Попробуйте некоторое время носки не стирать
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:27
Вобщем-то Вы правы.
Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.
Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.
Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.
Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.
По медперсоналу.
Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок. К тому же не всякая медсестра потянет ковидных, девочки из терапии в подавляющем большинстве просто не обучены работе с такими больными в режиме 24 на 7, хорошо справляются только сестры-интенсивистки, а их кот наплакал.
Врач-реаниматолог в Киеве, имея в два раза больше больных и в два раза меньше медсестер чем положено по штату, получает сейчас 23-25 тыс грн со всеми ночными и ковидными надбавками, терапевт чуть меньше. По сути, работают один за троих, три ставки и получают.
При этом ковидные отделения из бюджета финансируют так, что все остальные просто слюнки глотают, ведь кроме Ковида у нас в стране никто ничем не болеет. Чтобы прооперировать больного по скорой, персонал начинает выпрашивать медикаменты из ковидариев, ибо в остальных отделениях с медикаментами грусть-печаль
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:30
в эпоху коронабесия идеотизм в почёте...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:35
по крайней мере по Европе можно было путешествовать...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:37
мёртвые души всегда были в цене на украинских выборах...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:43
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:55
Не смешно на самом деле. Знакомый, переболевший Ковидом, говорил, что по началу оно не чувствуется, а вот рентген показал, что 30% легких уже нету.. Дальше стал у врача наблюдаться-лечиться дома, дело пошло к 50% и врач настоятельно порекомендовал лечь в больницу. Обошлось без ИВЛ, но спасла именно госпитализация, т.е. лечение, которое на дому недоступно. Берегите себя!
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