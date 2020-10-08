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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 264
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:01

yama, фармацитрон и полоскание горла (можно и носа) должно помочь.
Лучше сразу нормально подлечиться, а не ждать "терминальной стадии", болея на ногах.
Выходные как раз кстати, можно не сильно напрягаться и просто отдохнуть
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось !


В вашем возрасте все будет хорошо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:09

  yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось

youtube-блогер решил словить немного хайпа на теме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:24

  yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось ! я конечно не трамп и даже не порошенко , но я не чувствую запахов - сегодня перенюхал все что мог: чеснок лук, освежители воздуха в туалете, два разных дезодорант, бензин , амиак , какао, свои любимые духи - нос щиплет,а запаха нет

Попробуйте некоторое время носки не стирать :idea:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:27

  ЛАД написав:antey1969
Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился.
Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю.
Но вот необходимость срочных закупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылки yama - https://censor.net/ru/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa.
Насколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать.
Как не специалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньги сегодня лучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом.

Вобщем-то Вы правы.
Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.
Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.
Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.
Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.
По медперсоналу.
Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок. К тому же не всякая медсестра потянет ковидных, девочки из терапии в подавляющем большинстве просто не обучены работе с такими больными в режиме 24 на 7, хорошо справляются только сестры-интенсивистки, а их кот наплакал.
Врач-реаниматолог в Киеве, имея в два раза больше больных и в два раза меньше медсестер чем положено по штату, получает сейчас 23-25 тыс грн со всеми ночными и ковидными надбавками, терапевт чуть меньше. По сути, работают один за троих, три ставки и получают.
При этом ковидные отделения из бюджета финансируют так, что все остальные просто слюнки глотают, ведь кроме Ковида у нас в стране никто ничем не болеет. Чтобы прооперировать больного по скорой, персонал начинает выпрашивать медикаменты из ковидариев, ибо в остальных отделениях с медикаментами грусть-печаль
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:30

  adeges написав:
  freeze написав:МАУ обновляет правила безопасности.


Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;


Идиоты. Видимо при дыхании через хирургический пеньюар воздух выходящий со всех сторон маски совершенно не содержит биологического материала.

в эпоху коронабесия идеотизм в почёте... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:35

  vetka написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:А кто закрывает весь мир ?
У нас въезд иностранцев разрешен.

вы ещё по безвиз раскажите, вот только ни в одну нормальную стану с нашим паспортом сейчас не пускают... ;)

А можно подумать раньше сильно наш паспорт был кому-то в мире интересен.

по крайней мере по Европе можно было путешествовать...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:37

  vetka написав:
  st512 написав:5 804 нових випадки
одужали 2 417 осіб
померли 89 людей
госпитализировано 800 с чем-то

Мрет много, болеет ещё больше, плохо... Электорат редеет, а люди столько денег в агитацию влупили. Чёртов ковид!

мёртвые души всегда были в цене на украинских выборах... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:43

  freeze написав:
yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось !


В вашем возрасте все будет хорошо.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:55

  yama написав:господа ! можете злорадствовать ! свершилось

Не смешно на самом деле. Знакомый, переболевший Ковидом, говорил, что по началу оно не чувствуется, а вот рентген показал, что 30% легких уже нету.. Дальше стал у врача наблюдаться-лечиться дома, дело пошло к 50% и врач настоятельно порекомендовал лечь в больницу. Обошлось без ИВЛ, но спасла именно госпитализация, т.е. лечение, которое на дому недоступно. Берегите себя!
fler
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