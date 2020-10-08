Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:27

ЛАД написав: antey1969

Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился.

Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю.

Но вот необходимость срочных закупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылки yama - https://censor.net/ru/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa .

Насколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать.

Как не специалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньги сегодня лучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом. Возможно, Вы меня неверно поняли или я неточно выразился.Необходимость ИВЛ, как и многой другой аппаратуры, я не отрицаю.Но вот необходимостьзакупок ИВЛ в связи с ковидом вызывает сомнения с учётом высказываний врачей типа сегодняшней ссылкиНасколько понимаю, у нас и сегодня нет специальности "респираторный терапевт" да и о количестве и квалификации медсестёр, по-моему, лучше промолчать.Какспециалист, возможно, не прав, но мне кажется, что массовая закупка ИВЛов сегодня ничего бы не дала. Или, скажем мягче, была бы экономически неоправданна - эти деньгилучше потратить, к примеру, на оборудование дополнительнительных коек с кислородом.

Вобщем-то Вы правы.Сейчас затык именно с кислородными магистралями и медперсоналом.Самое интересное, город на допмагистрали уже выделил пару десятков миллионов гривен. НО! Вдруг оказалось(разумеется внезапно и неожиданно), что кислородные станции у нас в стране нужны всем и на вчера.Теперь у нас еще и острый дефицит установщиков(прокладчиков) образовался.Летом этим заняться никак нельзя было, все финансирование шло срочно на дороги.По медперсоналу.Не хочу даже озвучивать ЗП ковидных медсестер и санитарок - они реально смешные, просто несколько приподнялись вверх от минималок. К тому же не всякая медсестра потянет ковидных, девочки из терапии в подавляющем большинстве просто не обучены работе с такими больными в режиме 24 на 7, хорошо справляются только сестры-интенсивистки, а их кот наплакал.Врач-реаниматолог в Киеве, имея в два раза больше больных и в два раза меньше медсестер чем положено по штату, получает сейчас 23-25 тыс грн со всеми ночными и ковидными надбавками, терапевт чуть меньше. По сути, работают один за троих, три ставки и получают.При этом ковидные отделения из бюджета финансируют так, что все остальные просто слюнки глотают, ведь кроме Ковида у нас в стране никто ничем не болеет. Чтобы прооперировать больного по скорой, персонал начинает выпрашивать медикаменты из ковидариев, ибо в остальных отделениях с медикаментами грусть-печаль